Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Mackenrode (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 23.20 Uhr, wurde eine Tankstelle in Mackenrode in der Straße Auf der Waardt von Einbrechern heimgesucht. Die Täter gelangten mit einem Pkw aus das Tankstellengelände. In weiterer Folge verschafften sich die Unbekannten über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in den Innenraum der Tankstelle. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die Täter bei ihrer Tatausführung durch einen unbeteiligten Zeugen gestört, woraufhin diese den Tatort ohne Beutegut mit dem Pkw verließen und in Richtung Holbach flüchteten. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer kann Angaben zum Einbruch machen? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder zu den von ihnen genutzten Pkw geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0320315

