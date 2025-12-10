PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Mackenrode (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 23.20 Uhr, wurde eine Tankstelle in Mackenrode in der Straße Auf der Waardt von Einbrechern heimgesucht. Die Täter gelangten mit einem Pkw aus das Tankstellengelände. In weiterer Folge verschafften sich die Unbekannten über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in den Innenraum der Tankstelle. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die Täter bei ihrer Tatausführung durch einen unbeteiligten Zeugen gestört, woraufhin diese den Tatort ohne Beutegut mit dem Pkw verließen und in Richtung Holbach flüchteten. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer kann Angaben zum Einbruch machen? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder zu den von ihnen genutzten Pkw geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0320315

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 15:11

    LPI-NDH: Einbruchserie in Mühlhausen geklärt - Täter in Haft

    Mühlhausen (ots) - In den letzten Monaten kam es in Mühlhausen vermehrt zu Einbruchsdiebstählen. Über eine Vielzahl berichtete die Landespolizeiinspektion in Pressemeldungen. Von Einbrüchen waren vor allem öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Gaststätten betroffen. Um den Tätern das Handwerk zu legen wurden die Streifentätigkeiten der ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:57

    LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

    Nordhausen (ots) - Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Fahrrades am Dienstagvormittag in Nordhausen. Er hatte sein Fahrrad am Montag, gegen 17 Uhr, in einem Fahrradständer in der Northeimer Straße abgestellt und dieses angeschlossen. Als er zu dem Rad am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Vorderrad seines Fahrrades durch unbekannte Täter abgebaut und zurückgelassen wurde - den Rest des Fahrrades nahmen die Täter ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:56

    LPI-NDH: Hochwertige E-Bikes aus Garage gestohlen

    Buchholz (ots) - In Buchholz im Landkreis Nordhausen hatten es Diebe auf mehrere hochwertige E-Bikes abgesehen. Der oder die Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt auf ein Grundstück in der Straße Hinter dem Rain. Dort drangen sie in eine Garage ein und entwendeten aus dieser zwei E-Bikes des Herstellers Cube vom Typ Stereo Hybrid samt eines dazugehörigen Kindersitzes. Der Wert des Beuteguts beläuft such aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren