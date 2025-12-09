PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Nordhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Fahrrades am Dienstagvormittag in Nordhausen. Er hatte sein Fahrrad am Montag, gegen 17 Uhr, in einem Fahrradständer in der Northeimer Straße abgestellt und dieses angeschlossen. Als er zu dem Rad am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Vorderrad seines Fahrrades durch unbekannte Täter abgebaut und zurückgelassen wurde - den Rest des Fahrrades nahmen die Täter mit. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Bulls-Fahrrad.

Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0319579

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 14:56

    LPI-NDH: Hochwertige E-Bikes aus Garage gestohlen

    Buchholz (ots) - In Buchholz im Landkreis Nordhausen hatten es Diebe auf mehrere hochwertige E-Bikes abgesehen. Der oder die Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt auf ein Grundstück in der Straße Hinter dem Rain. Dort drangen sie in eine Garage ein und entwendeten aus dieser zwei E-Bikes des Herstellers Cube vom Typ Stereo Hybrid samt eines dazugehörigen Kindersitzes. Der Wert des Beuteguts beläuft such aus ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:55

    LPI-NDH: Gurtmuffel werden mehrere Verstöße zur Last gelegt

    Nordhausen (ots) - In der Parkallee wurden Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen auf den Kraftfahrer eines Lkw aufmerksam, der keinen Gurt trug. Bei dem gewerblichen Kraftfahrer kamen im Rahmen der Verkehrskontrolle weitere Verstöße zum Vorschein. So unterließ es der Fahrzeugführer Gefahrgutstoffe nicht den geltenden Vorschriften entsprechend zu verstauen, auszurichten und zu sichern. Weiter konnte der Fahrer ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:53

    LPI-NDH: Baum in Brand

    Niederorschel (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Montag, gegen 18.45 Uhr, zu einem Einsatz in die Hauptstraße gerufen. Auf der gegenüberliegenden Seite eines Einkaufsmarktes kam es zum Brand eines Baumes. Am Einsatzort angekommen war das Feuer bereits durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht wurden. Nach gegenwärtigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Brand durch bislang unbekannte Täter verursacht wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren