Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Nordhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Fahrrades am Dienstagvormittag in Nordhausen. Er hatte sein Fahrrad am Montag, gegen 17 Uhr, in einem Fahrradständer in der Northeimer Straße abgestellt und dieses angeschlossen. Als er zu dem Rad am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Vorderrad seines Fahrrades durch unbekannte Täter abgebaut und zurückgelassen wurde - den Rest des Fahrrades nahmen die Täter mit. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Bulls-Fahrrad.

Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0319579

