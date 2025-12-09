Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige E-Bikes aus Garage gestohlen

Buchholz (ots)

In Buchholz im Landkreis Nordhausen hatten es Diebe auf mehrere hochwertige E-Bikes abgesehen. Der oder die Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt auf ein Grundstück in der Straße Hinter dem Rain. Dort drangen sie in eine Garage ein und entwendeten aus dieser zwei E-Bikes des Herstellers Cube vom Typ Stereo Hybrid samt eines dazugehörigen Kindersitzes. Der Wert des Beuteguts beläuft such aus mehr als 10.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern oder zum Verbleib des E-Bikes machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0319348

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell