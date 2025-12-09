PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige E-Bikes aus Garage gestohlen

Buchholz (ots)

In Buchholz im Landkreis Nordhausen hatten es Diebe auf mehrere hochwertige E-Bikes abgesehen. Der oder die Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt auf ein Grundstück in der Straße Hinter dem Rain. Dort drangen sie in eine Garage ein und entwendeten aus dieser zwei E-Bikes des Herstellers Cube vom Typ Stereo Hybrid samt eines dazugehörigen Kindersitzes. Der Wert des Beuteguts beläuft such aus mehr als 10.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern oder zum Verbleib des E-Bikes machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0319348

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 14:55

    LPI-NDH: Gurtmuffel werden mehrere Verstöße zur Last gelegt

    Nordhausen (ots) - In der Parkallee wurden Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen auf den Kraftfahrer eines Lkw aufmerksam, der keinen Gurt trug. Bei dem gewerblichen Kraftfahrer kamen im Rahmen der Verkehrskontrolle weitere Verstöße zum Vorschein. So unterließ es der Fahrzeugführer Gefahrgutstoffe nicht den geltenden Vorschriften entsprechend zu verstauen, auszurichten und zu sichern. Weiter konnte der Fahrer ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:53

    LPI-NDH: Baum in Brand

    Niederorschel (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Montag, gegen 18.45 Uhr, zu einem Einsatz in die Hauptstraße gerufen. Auf der gegenüberliegenden Seite eines Einkaufsmarktes kam es zum Brand eines Baumes. Am Einsatzort angekommen war das Feuer bereits durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht wurden. Nach gegenwärtigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Brand durch bislang unbekannte Täter verursacht wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:52

    LPI-NDH: Graffitis entdeckt - Zeugen gesucht

    Bad Langensalza (ots) - Wie am Montag gegen 19 Uhr bekannt wurde, kam es auf einem Sportplatz in der Straße Am Sülzenberg zu mehreren Schmierereien. Ersten Ermittlungen zu Folge brachten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter Graffitis an einem Imbisswagen sowie an einer Sitzbank an. Anschließend entfernten sich die Unbekannten. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren