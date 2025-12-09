Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baum in Brand

Niederorschel (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Montag, gegen 18.45 Uhr, zu einem Einsatz in die Hauptstraße gerufen. Auf der gegenüberliegenden Seite eines Einkaufsmarktes kam es zum Brand eines Baumes. Am Einsatzort angekommen war das Feuer bereits durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht wurden. Nach gegenwärtigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Brand durch bislang unbekannte Täter verursacht wurde.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 03631/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0319048

