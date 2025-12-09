PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baum in Brand

Niederorschel (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Montag, gegen 18.45 Uhr, zu einem Einsatz in die Hauptstraße gerufen. Auf der gegenüberliegenden Seite eines Einkaufsmarktes kam es zum Brand eines Baumes. Am Einsatzort angekommen war das Feuer bereits durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht wurden. Nach gegenwärtigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Brand durch bislang unbekannte Täter verursacht wurde.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 03631/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0319048

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 14:52

    LPI-NDH: Graffitis entdeckt - Zeugen gesucht

    Bad Langensalza (ots) - Wie am Montag gegen 19 Uhr bekannt wurde, kam es auf einem Sportplatz in der Straße Am Sülzenberg zu mehreren Schmierereien. Ersten Ermittlungen zu Folge brachten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter Graffitis an einem Imbisswagen sowie an einer Sitzbank an. Anschließend entfernten sich die Unbekannten. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:51

    LPI-NDH: Kirchentür stoppt Einbrecher

    Mühlhausen (ots) - An einer Kirche am Untermarkt kam es zwischen Samstag, gegen 15 Uhr, und Montag, gegen 14.15 Uhr, zu einem Einbruchsversuch. Ersten Erkenntnissen nach versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt ins Innere der Kirche zu verschaffen. Dies misslang und der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:50

    LPI-NDH: Pkw-Scheibe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Dingelstädt (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, und Montag, gegen 15.15 Uhr, wurde durch Unbekannte die Scheibe eines im Bereich der Straße Steinufer abgestellten Renault beschädigt. Der oder die derzeit unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und flüchteten anschließend ohne Beute. Es wurde ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Beamte der Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren