LPI-NDH: Kirchentür stoppt Einbrecher

Mühlhausen (ots)

An einer Kirche am Untermarkt kam es zwischen Samstag, gegen 15 Uhr, und Montag, gegen 14.15 Uhr, zu einem Einbruchsversuch. Ersten Erkenntnissen nach versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt ins Innere der Kirche zu verschaffen. Dies misslang und der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wer kann Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0318815

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  09.12.2025 – 14:50

    LPI-NDH: Pkw-Scheibe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Dingelstädt (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, und Montag, gegen 15.15 Uhr, wurde durch Unbekannte die Scheibe eines im Bereich der Straße Steinufer abgestellten Renault beschädigt. Der oder die derzeit unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und flüchteten anschließend ohne Beute. Es wurde ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Beamte der Polizeiinspektion ...

  09.12.2025 – 09:55

    LPI-NDH: Tankstellenmitarbeiterin wird Opfer eines Erpressungsdeliktes

    Bad Langensalza (ots) - Wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung ermittelt die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis nach einem Vorfall, der sich am Montagabend, gegen 23.30 Uhr, in Bad Langensalza in der Poststraße ereignete. Als die Mitarbeiterin einer Tankstelle den Verkaufsraum verließ, lauerten ihr bereits drei männliche maskierte Täter auf, die unter ...

  09.12.2025 – 09:33

    LPI-NDH: Fahrzeug kommt auf Ölspur von der Fahrbahn ab

    Wiehe (ots) - Ein Autofahrer war am Montagnachmittag auf der Landstraße 1217 zwischen Wiehe und Lossa unterwegs, als er aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verlor und dieser im Bereich einer Kurve von der Straße abkam. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zur Beseitigung der Ölspur zum Einsatz. Die Landstraße musste vorübergehend gesperrt ...

