Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kirchentür stoppt Einbrecher

Mühlhausen (ots)

An einer Kirche am Untermarkt kam es zwischen Samstag, gegen 15 Uhr, und Montag, gegen 14.15 Uhr, zu einem Einbruchsversuch. Ersten Erkenntnissen nach versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt ins Innere der Kirche zu verschaffen. Dies misslang und der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wer kann Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0318815

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell