Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug kommt auf Ölspur von der Fahrbahn ab

Wiehe (ots)

Ein Autofahrer war am Montagnachmittag auf der Landstraße 1217 zwischen Wiehe und Lossa unterwegs, als er aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verlor und dieser im Bereich einer Kurve von der Straße abkam. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zur Beseitigung der Ölspur zum Einsatz. Die Landstraße musste vorübergehend gesperrt werden. Der Verursacher der Ölspur ist gegenwärtig noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

