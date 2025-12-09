Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder entwendet

Ammern (ots)

Wie am Montag bekannt wurde hatten derzeit Unbekannte mehrere Grundstücke in der Reiserstraße widerrechtlich betreten. Hierbei suchten sie gezielt nach Beute. Von den Grundstücken entwendeten sie in der weiteren Folge insgesamt drei Fahrräder und verschwanden mit der Bete in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen am Montag zum Einsatz, suchten nach Spuren und leiteten Ermittlungen ein.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell