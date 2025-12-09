PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchte räuberische Erpressung unter Jugendlichen - Polizei fahndet nach Tätern

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Husumer Straße versuchten drei derzeit unbekannte, männliche, jugendliche Täter von zwei männlichen Jugendlichen unter dem Vorhalten eines Taschenmessers die Herausgabe von Wertgegenständen zu erpressen. Die Geschädigten verweigerten die Übergabe der geforderten Gegenstände, woraufhin die Unbekannten flüchteten.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls im Versuch ein und fahnden nach den Tätern. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100.

Aktenzeichen: 0319904

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

