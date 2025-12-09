Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mopedfahrer stürzt und kollidiert mit Auto
Ellrich (ots)
Am Montag kam es gegen 15.05 Uhr in der Salzstraße zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Autos und eines Mopeds. Ersten Ermittlungen nach kam der aus der Wernaer Straße kommende 15-jährige im Kreuzungsbereich der Salzstraße zu Fall und kollidierte mit dem Auto. Der Mopedfahrer erlitt leichte Verletzungen. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen zum Unfallhergang ein.
