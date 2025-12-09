PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer stürzt und kollidiert mit Auto

Ellrich (ots)

Am Montag kam es gegen 15.05 Uhr in der Salzstraße zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Autos und eines Mopeds. Ersten Ermittlungen nach kam der aus der Wernaer Straße kommende 15-jährige im Kreuzungsbereich der Salzstraße zu Fall und kollidierte mit dem Auto. Der Mopedfahrer erlitt leichte Verletzungen. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen zum Unfallhergang ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 14:42

    LPI-NDH: Geschwindigkeitssünder ertappt

    Bad Langensalza (ots) - Am Sonntag führte die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis auf der Bundesstraße 176 im Bereich des Abzweiges Nägelstädt Geschwindigkeitsmessungen durch. Innerhalb der siebenstündigen Messung waren mehr als 160 Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 70 km/h zu schnell unterwegs. Negativer Rekordhalter war der Fahrer eines Mitsubishi, der mit 146 km/h mehr als doppelt so schnell war wie an dieser Stelle ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 14:41

    LPI-NDH: Kindertagesstätten von Einbrechern heimgesucht

    Mühlhausen (ots) - In Mühlhausen wurden gleich zwei Kindergärten zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, bis Montag, 3.55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Kindertagesstätte in der Schadebergstraße. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Beutegut. Auch in der Krollstraße kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Wie am ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:24

    LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Obergebra (ots) - Am Montag, gegen 4.45 Uhr, befuhr ein Autofahrer die Landstraße 3080 in Richtung Obergebra. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der 62-Jähruge im Bereich einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Das Auto kam mehrere hundert Meter hinter der Unfallstelle in der Ortslage Obergebra zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren