PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschwindigkeitssünder ertappt

Bad Langensalza (ots)

Am Sonntag führte die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis auf der Bundesstraße 176 im Bereich des Abzweiges Nägelstädt Geschwindigkeitsmessungen durch. Innerhalb der siebenstündigen Messung waren mehr als 160 Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 70 km/h zu schnell unterwegs. Negativer Rekordhalter war der Fahrer eines Mitsubishi, der mit 146 km/h mehr als doppelt so schnell war wie an dieser Stelle erlaubt. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld auch ein entsprechendes Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 14:41

    LPI-NDH: Kindertagesstätten von Einbrechern heimgesucht

    Mühlhausen (ots) - In Mühlhausen wurden gleich zwei Kindergärten zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, bis Montag, 3.55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Kindertagesstätte in der Schadebergstraße. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Beutegut. Auch in der Krollstraße kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Wie am ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:24

    LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Obergebra (ots) - Am Montag, gegen 4.45 Uhr, befuhr ein Autofahrer die Landstraße 3080 in Richtung Obergebra. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der 62-Jähruge im Bereich einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Das Auto kam mehrere hundert Meter hinter der Unfallstelle in der Ortslage Obergebra zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:23

    LPI-NDH: Fahrzeugteile eines Lkw demontiert und entwendet

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der Nacht zu Sonntag machte sich ein bislang unbekannter Täter auf einem Firmengelände in der Flinsberger Straße an einer Sattelzugmaschine zu schaffen. Der Unbekannte demontierte Fahrzeugtüren, Motorhaube, Scheinwerfer sowie weitere Fahrzeugteile und entwendet diese in weiterer Folge. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf einen Wert in Höhe von schätzungsweise etwa 20.000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren