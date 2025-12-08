Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Geschwindigkeitssünder ertappt
Bad Langensalza (ots)
Am Sonntag führte die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis auf der Bundesstraße 176 im Bereich des Abzweiges Nägelstädt Geschwindigkeitsmessungen durch. Innerhalb der siebenstündigen Messung waren mehr als 160 Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 70 km/h zu schnell unterwegs. Negativer Rekordhalter war der Fahrer eines Mitsubishi, der mit 146 km/h mehr als doppelt so schnell war wie an dieser Stelle erlaubt. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld auch ein entsprechendes Fahrverbot.
