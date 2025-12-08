Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kindertagesstätten von Einbrechern heimgesucht

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen wurden gleich zwei Kindergärten zum Ziel von Einbrechern.

Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, bis Montag, 3.55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Kindertagesstätte in der Schadebergstraße. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Beutegut. Auch in der Krollstraße kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Wie am Montagmorgen festgestellt wurde, waren Unbekannte auch in diese Kindertagesstätte gewaltsam eingedrungen.

Ob die Täter in den Kindergärten Beute machten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt in beiden Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0317993 (Schadebergstraße) 0318374 (Krollstraße)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell