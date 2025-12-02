Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Zechbetrug

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (01.12.2025) wollte ein 46-Jähriger in einem Restaurant in der Straße "Vorderer Lech" in Augsburg seine Rechnung nicht bezahlen.

Gegen 18.00 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei und teilte mit, dass der Mann sein Essen und seine Getränke nicht zahlen kann. Die Beamten stellten fest, dass der 46-Jährige über kein Geld verfügt und keinen Wohnsitz hat. Der Mann wurde zunächst festgenommen und zwischenzeitlich wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Zechbetrugs.

Der Mann hat die polnische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell