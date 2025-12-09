PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall in Kreuzungsbereich

Werther (ots)

Am Montag ereignete sich in Werther Am Helmeberg ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich bei einem Autohof. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme eines 35-Jährigen kam es gegen 17.15 Uhr zur Kollision zweier Pkws. Zur medizinischen Versorgung kam ein Rettungswagen vor Ort zum Einsatz. Personen wurden durch die Kollision nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

