Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall in Kreuzungsbereich
Werther (ots)
Am Montag ereignete sich in Werther Am Helmeberg ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich bei einem Autohof. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme eines 35-Jährigen kam es gegen 17.15 Uhr zur Kollision zweier Pkws. Zur medizinischen Versorgung kam ein Rettungswagen vor Ort zum Einsatz. Personen wurden durch die Kollision nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.
