Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Snackautomat geknackt
Mühlhausen (ots)
Ein Snackautomat in der Görmarstraße wurde von Dieben ins Visier genommen. Die derzeit Unbekannten brachen den Automaten auf und entwendeten vermutlich aus dem Inneren Gegenstände. Was abhandengekommen und welchen Wert das Beutegut hat ist noch nicht bekannt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.
Aktenzeichen: 0318215
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell