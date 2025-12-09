LPI-NDH: Snackautomat geknackt

Mühlhausen (ots) - Auf einem Parkplatz am Kiliansgraben beabsichtigte eine Frau bei einer befreundeten Person in das Auto einzusteigen. Die Fahrzeugführerin war jedoch in der Annahme, dass die Frau bereits im Pkw gesessen habe und begann die Fahrt. Die Autofahrerin fuhr der Frau beim Versuch einzusteigen über den Fuß und verletzte sie hierdurch. An der Unfallstelle kam ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung zum Einsatz. Beamte der Polizeiinspektion ...

