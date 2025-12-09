PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube in Flammen

Nottertal-Heilinger Höhen (ots)

Am Montagabend stand in einem Kleingartenverein in der Heilinger Straße eine Gartenlaube in Flammen. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Laube brannte vollständig ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar und wird nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen sein.

Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben, das mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnte, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0319031

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

