POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / Rastanlage Edenbergen - Am gestrigen Sonntag (08.06.2025) fand ein Passant eine schwarze Umhängetasche an der Rastanlage Edenbergen und übergab diese der Polizei. In der Tasche fanden die Beamten Rauschgift. Gegen 08.30 Uhr verständigte der Passant die Polizei und teilte mit, dass er eine schwarze Umhängetasche auf der Rastanlage gefunden habe. In der Tasche fanden die Polizeibeamten ...

