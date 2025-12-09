Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw-Scheibe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dingelstädt (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, und Montag, gegen 15.15 Uhr, wurde durch Unbekannte die Scheibe eines im Bereich der Straße Steinufer abgestellten Renault beschädigt. Der oder die derzeit unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und flüchteten anschließend ohne Beute. Es wurde ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer kann Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0318879

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell