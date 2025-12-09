PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw-Scheibe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dingelstädt (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, und Montag, gegen 15.15 Uhr, wurde durch Unbekannte die Scheibe eines im Bereich der Straße Steinufer abgestellten Renault beschädigt. Der oder die derzeit unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und flüchteten anschließend ohne Beute. Es wurde ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer kann Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0318879

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 09:55

    LPI-NDH: Tankstellenmitarbeiterin wird Opfer eines Erpressungsdeliktes

    Bad Langensalza (ots) - Wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung ermittelt die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis nach einem Vorfall, der sich am Montagabend, gegen 23.30 Uhr, in Bad Langensalza in der Poststraße ereignete. Als die Mitarbeiterin einer Tankstelle den Verkaufsraum verließ, lauerten ihr bereits drei männliche maskierte Täter auf, die unter ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:33

    LPI-NDH: Fahrzeug kommt auf Ölspur von der Fahrbahn ab

    Wiehe (ots) - Ein Autofahrer war am Montagnachmittag auf der Landstraße 1217 zwischen Wiehe und Lossa unterwegs, als er aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verlor und dieser im Bereich einer Kurve von der Straße abkam. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zur Beseitigung der Ölspur zum Einsatz. Die Landstraße musste vorübergehend gesperrt ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:32

    LPI-NDH: Gartenlaube in Flammen

    Nottertal-Heilinger Höhen (ots) - Am Montagabend stand in einem Kleingartenverein in der Heilinger Straße eine Gartenlaube in Flammen. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Laube brannte vollständig ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar und wird nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen sein. Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren