Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tankstellenmitarbeiterin wird Opfer eines Erpressungsdeliktes

Bad Langensalza (ots)

Wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung ermittelt die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis nach einem Vorfall, der sich am Montagabend, gegen 23.30 Uhr, in Bad Langensalza in der Poststraße ereignete. Als die Mitarbeiterin einer Tankstelle den Verkaufsraum verließ, lauerten ihr bereits drei männliche maskierte Täter auf, die unter Vorhalt eines Messers und eines waffenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld forderten. Die Tankstellenmitarbeiterin konnte sich des waffenähnlichen Gegenstandes bemächtigen und stellte fest, dass es sich hierbei augenscheinlich um eine Anscheinswaffe handelte. Das Trio flüchtete anschließend ohne Beute vom Tatort. Die Geschädigte wurde leicht verletzt.

Durch die Polizei konnten in der Folge drei Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 22 Jahren ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell