Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffitis entdeckt - Zeugen gesucht

Bad Langensalza (ots)

Wie am Montag gegen 19 Uhr bekannt wurde, kam es auf einem Sportplatz in der Straße Am Sülzenberg zu mehreren Schmierereien. Ersten Ermittlungen zu Folge brachten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter Graffitis an einem Imbisswagen sowie an einer Sitzbank an. Anschließend entfernten sich die Unbekannten.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zu dem oder den Tätern machen können, sich unter der Tel. 3603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 031902

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell