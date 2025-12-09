Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gurtmuffel werden mehrere Verstöße zur Last gelegt

Nordhausen (ots)

In der Parkallee wurden Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen auf den Kraftfahrer eines Lkw aufmerksam, der keinen Gurt trug. Bei dem gewerblichen Kraftfahrer kamen im Rahmen der Verkehrskontrolle weitere Verstöße zum Vorschein. So unterließ es der Fahrzeugführer Gefahrgutstoffe nicht den geltenden Vorschriften entsprechend zu verstauen, auszurichten und zu sichern. Weiter konnte der Fahrer keinen Feuerlöscher vorweisen, welchen er den Bestimmungen nach hätte mitführen müssen. Zudem fehlte ein vorgeschriebener Fahrtennachweis in analoger oder digitaler Form. Den alternativen Tätigkeitsnachweis konnte der wohl vergessliche Fahrzeugführer ebenso wenig vorzeigen. Ihm wurden folgerichtig die begangenen Verstöße zur Last gelegt und mit entsprechenden Bußgeldern in Höhe von mehreren hundert Euro geahndet. Auch sein beauftragendes Unternehmen hat sich im Nachgang für die fehlenden Löschmittel zu verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell