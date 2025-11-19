PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann konnte seine Geldstrafe bezahlen und durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen.

Am Dienstagmittag (18. November 2025) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE) bei der Einreise in das Bundesgebiet kontrolliert. Gegen den 33-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vor. Das Amtsgericht Böblingen hatte gegen den Mann im Januar 2025 einen Strafbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erlassen. Die Zahlung der Geldstrafe war er bislang schuldig geblieben. Der Mann konnte die offene Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro vor Ort bezahlen und damit einer Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 13:50

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Zug nach Singen

    Singen (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Montag eine mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesuchte Person festgestellt. Der Mann konnte seine Geldstrafe nicht bezahlen und musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Montagmittag (17. November 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:41

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Konstanz

    Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafe bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen. Am Sonntagvormittag (16. November 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen an der Gemeinschaftszollanlage ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:03

    BPOLI-KN: Haftbefehl am Bahnhof Konstanz vollstreckt

    Konstanz (ots) - Die Zollverwaltung stellte am Mittwochabend bei einer Kontrolle am Bahnhof Konstanz eine Person fest, gegen die zwei offene Vollstreckungshaftbefehle vorlagen. Die Beamten übergaben den Mann an die Bundespolizei. Am späten Mittwochabend (12. November 2025) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Singen einen algerischen Staatsangehörigen bei der Einreise in das Bundesgebiet mit dem IR2137 aus Zürich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren