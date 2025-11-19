Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann konnte seine Geldstrafe bezahlen und durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen.

Am Dienstagmittag (18. November 2025) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE) bei der Einreise in das Bundesgebiet kontrolliert. Gegen den 33-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vor. Das Amtsgericht Böblingen hatte gegen den Mann im Januar 2025 einen Strafbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erlassen. Die Zahlung der Geldstrafe war er bislang schuldig geblieben. Der Mann konnte die offene Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro vor Ort bezahlen und damit einer Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell