Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafe bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen.

Am Sonntagvormittag (16. November 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz bei der Einreise in das Bundesgebiet. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz fest. Das Amtsgericht Konstanz erließ im April 2024 einen Strafbefehl wegen Körperverletzung gegen den 22-Jährigen, dessen Zahlung er bislang nicht nachkam. Vor Ort konnte er die Geldstrafe in Höhe von 2.100 Euro bezahlen und so einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

