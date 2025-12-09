PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbruchserie in Mühlhausen geklärt - Täter in Haft

Mühlhausen (ots)

In den letzten Monaten kam es in Mühlhausen vermehrt zu Einbruchsdiebstählen. Über eine Vielzahl berichtete die Landespolizeiinspektion in Pressemeldungen. Von Einbrüchen waren vor allem öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Gaststätten betroffen. Um den Tätern das Handwerk zu legen wurden die Streifentätigkeiten der Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in der Mühlhäuser Innenstadt anlassbezogen verstärkt.

Nach einem Einbruch in ein Gymnasium An der Burg am 8. Dezember konnte ein 29-jähriger Verdächtiger im Tatortnähe durch die Polizei festgestellt und in Gewahrsam genommen werden.

LINK: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6174443

Zugrundeliegend von Ermittlungen, Spurenauswertungen und Zeugenbefragungen sind ihm mehr als ein Dutzend Einbruchsdiebstähle in den letzten Monaten zuzuordnen. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen stellte Haftantrag beim zuständigen Amtsgericht.

Durch einen Ermittlungsrichter am Mühlhäuser Amtsgericht wurde am 9. Dezember die Haft angeordnet und der 29-Jährige noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

