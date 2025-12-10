PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Nordhausen (ots)

Nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend gegen 21.35 Uhr auf dem Nordhäuser Markt ereignete, ermittelt die Polizei gegen einen 35 Jahre alten Mann. Dieser steht im Verdacht, eine Frau beleidigt und diese in weiterer Folge zu Boden geschubst zu haben. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt. Als der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf die Tat aufmerksam wurde und einschritt, wurde dieser von dem 35-Jährigen attackiert, er blieb jedoch unverletzt. Anschließend kamen mehrere Personen hinzu, die ebenfalls eingriffen. Dabei wurde ein Mann durch den Tatverdächtigen ebenfalls zu Boden gestoßen, wodurch der Helfer Verletzungen erlitt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 35-Jährigen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Der Weihnachtsmarkt hatte zur Tatzeit bereits geschlossen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

