Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreiste Diebe schlagen in Fitnessstudio zu - Polizei sucht Zeugen

Bad Langensalza (ots)

In einem Fitnessstudio in der Straße Am Wilden Graben kam es am Dienstag, zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr, zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ersten Erkenntnissen nach öffneten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich mehrere Spinde in der Damenumkleide und entwendeten aus einem dieser Spinde mehrere Gegenstände. Anschließend entfernten sich die Unbekannten mit ihrer Beute, im Wert von mehreren hundert Euro, in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, sich unter der Tel. 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0320133

