POL-ST: Hörstel, schwerer Verkehrsunfall, 14-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Hörstel (ots)

Am Dienstag (09.12.) ist es im Kreuzungsbereich Sünte-Rendel-Straße/Emsdettener Straße/Heinrich-Niemeyer-Straße/Bevergerner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 56-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren fuhr nach ersten Ermittlungen gegen 19.20 Uhr auf der Sünte-Rendel-Straße in Richtung Emsdettener Straße. Im Kreuzungsbereich wollte sie nach links in die Heinrich-Niemeyer-Straße abbiegen. Zur selben Zeit überquerte eine 14-jährige Fußgängerin die Heinrich-Niemeyer-Straße in Richtung Emsdettener Straße. Dabei wurde sie von der 56-Jährigen mit ihrem Skoda erfasst.

Die 14-jährige aus Hörstel wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 56-Jährige blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

