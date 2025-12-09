Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch in Gaststätte

Lotte (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (07.12.), 21.00 Uhr und Montag (08.12.), 07.30 Uhr in eine Gaststätte am Kornweg eingestiegen.

Die Täter öffneten nach ersten Erkenntnissen gewaltsam ein Fenster an der Rückseite der Gaststätte. Dort durchsuchten und durchwühlten sie verschiedene Räume und entwendeten eine noch unbekannte Menge an Bargeld.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell