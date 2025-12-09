PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fenster eingeschlagen, im Ortsteil Elte

Rheine (ots)

Am Montag (08.12.) zwischen 16.00 und 21.15 Uhr sind unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus am Roßweg eingestiegen. Um hineinzugelangen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Die Täter stahlen einen Weißgoldring und Modeschmuck.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch in Elte machen kann, wird gebeten, die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 09:21

    POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

    Tecklenburg (ots) - Am Montag (08.12.) zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr haben Unbekannte das rückwärtige Fenster eines Einfamilienhauses an der Elbinger Straße aufgehebelt. Im Haus durchsuchten sie diverse Räume und Möbel nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu diesem Einbruch. Hinweise nimmt ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:22

    POL-ST: Tecklenburg, Parkscheinautomat gesprengt, Zeugen gesucht

    Tecklenburg (ots) - Mitarbeiter der Stadt Tecklenburg informierten die Polizei am Sonntag (07.12.) über einen gesprengten Parkscheinautomaten. Der Automat steht an der Straße Meesenhof. Die Täter haben diesen in der Zeit zwischen Samstag (06.12.), 07.00 Uhr und Sonntag (07.12.), 09.20 Uhr gesprengt. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch unbekannt. Die Polizei ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:19

    POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Wohnhaus, Täter machen keine Beute

    Steinfurt (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag (04.12.), 18.30 Uhr und Freitag (06.12.), 08.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Keplerstraße eingestiegen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Haus und durchsuchten dieses. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Haus nichts entwendet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren