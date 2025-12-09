Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fenster eingeschlagen, im Ortsteil Elte

Rheine (ots)

Am Montag (08.12.) zwischen 16.00 und 21.15 Uhr sind unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus am Roßweg eingestiegen. Um hineinzugelangen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Die Täter stahlen einen Weißgoldring und Modeschmuck.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch in Elte machen kann, wird gebeten, die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

