Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Wohnhaus, Täter machen keine Beute

Steinfurt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (04.12.), 18.30 Uhr und Freitag (06.12.), 08.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Keplerstraße eingestiegen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Haus und durchsuchten dieses. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Haus nichts entwendet.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

