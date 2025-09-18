PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (895) Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ansbach (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag (18.09.2025) bei Ansbach tödlich verunglückt. Der 31-jährige war im Zuge eines Überholmanövers von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich schwerste Verletzungen zugezogen.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei gegen 11:30 Uhr per Notruf einen verunglückten Motorradfahrer auf der Südosttangente (ANs 3) gemeldet. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der 31-Jährige mit seinem Motorrad zuvor ein anderes Fahrzeug überholt. Aufgrund von Gegenverkehr hatte der Mann allerdings beschleunigt einscheren müssen und dabei die Kontrolle über das Motorrad verloren, so dass er von der Fahrbahn abkam.

Der 31-jährige Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu. Ein vor Ort befindlicher Arzt leitete umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, an der im weiteren Verlauf auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers beteiligt war. Trotz eingeleiteter Reanimation erlag der 31-Jährige jedoch noch an der Unfallstelle.

Beamte der Polizeiinspektion Ansbach führen derzeit die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zog die Polizei einen Unfallsachverständigen hinzu, der seine Arbeit an der Unfallstelle aufgenommen hat. In diesem Zusammenhang stellten die Polizisten das Motorrad sicher.

Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt die Südosttangente gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützen die Beamten unter anderem durch entsprechende Verkehrssperren.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

