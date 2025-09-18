PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (894) Mann bei Betriebsunfall in Schnaittach schwer verletzt

Schnaittach (ots)

Am heutigen Donnerstag (18.09.2025) ereignete sich in einer Firma in Schnaittach (Lkrs. Nürnberger Land) ein Betriebsunfall bei dem sich ein 27-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Der Geschädigte arbeitete gegen 12:20 Uhr an einem Becken zur Veredelung von Nickel. Hierbei fiel er aus bislang nicht geklärter Ursache teilweise in das Becken und zog sich schwere Verbrennungen zu.

Arbeitskollegen leisteten sofort erste Hilfe; der 27-Jährige wurde mit als lebensgefährlich eingestuften Verletzungen durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Unfalls übernimmt das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

