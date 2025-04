POL-PB: Einbruch in Doppelhaushälfte

Paderborn (ots) - (md) Am Dienstag, 23.04. erwischte gegen 16.40 Uhr ein Ladendetektiv einen Ladendieb in einem Supermarkt am Königsplatz und wurde von diesem mit einem Messer bedroht. Der Detektiv sprach den jungen Mann an der Kasse an, da dieser lediglich einen Energydrink bezahlte, obwohl der Ladendetektiv beobachtet hatte, wie er eine Wodka-Flasche in seinen Rucksack gepackt hatte. Der Beschuldigte setzte sich massiv ...

mehr