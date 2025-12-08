Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Rollerfahrer fährt vor Ampelmast, Fahrer war alkoholisiert

Rheine (ots)

Am Sonntagabend (07.12.) gegen 19.35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Unfall an der Kreuzung Neuenkirchener Straße/ Zeppelinstraße/ Berboomstiege. Ein 40-Jähriger ist ersten

Erkenntnissen zufolge mit seinem Kleinkraftrad auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Innenstadt gefahren und wollte dann nach rechts in die Zeppelinstraße abbiegen.

Während des Abbiegens kam der Rheinenser von der Straße ab, fuhr gegen den Bordstein und prallte anschließend gegen einen Ampelmast. Dadurch stürzte er zu Boden und wurde schwer verletzt. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe. Der Rollerfahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Die eingesetzten Polizisten konnten einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Idem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt auf 5500 Euro geschätzt.

