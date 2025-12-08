Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus, Geld und Schmuck gestohlen

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (07.12.) zwischen 14.30 Uhr und 19.40 Uhr in ein Einfamilienhaus am Leifhelmweg eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Terrassentür des Hauses auf. Dort durchwühlten sie diverse Schränke. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 0257/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell