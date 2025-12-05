Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus

Rheine (ots)

In Mesum sind Unbekannte am Donnerstag (04.12.) in ein Wohnhaus am Norgerweg, zwischen den Straßen Hakenbrede und Hohe Heideweg, eingestiegen.

Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr gewaltsam über eine Tür Zugang. Sie durchsuchten das Haus und durchwühlten dabei unter anderem Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten diverse Wertgegenstände, unter anderem Schmuck. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell