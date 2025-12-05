Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Wohnhaus

Greven (ots)

Am Donnerstag (04.12.) sind unbekannte Täter zwischen 16.20 Uhr und 19.45 Uhr in Reckenfeld in ein Wohnhaus am Drosselweg, Ecke Schwalbenweg eingestiegen.

Die Täter öffneten nach ersten Ermittlungen gewaltsam zwei Fenster und verschafften sich so Zugang zum Haus. Dort durchsuchten sie einige Zimmer und durchwühlten Schränke sowie Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter diversen Schmuck. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Erkenntnissen im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell