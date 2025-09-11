PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall beim Abbiegen - zwei Leichtverletzte

Bad Lippspringe (ots)

(CK) - Am Mittwochmittag (10.09., 13.00 Uhr) war eine 77-jährige Frau aus Bad Lippspringe mit ihrem Opel Astra auf der Bielefelder Straße aus Richtung Detmolder Straße kommend unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in die Straße Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz abbiegen. Auf der Bielefelder Straße kamen ihr auf dem dortigen linken Radweg zwei 17-jährige junge Frauen auf einem E-Scooter entgegen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Bielefelder Straße befindet sich eine Baustelle, wodurch der dortige Rad- und Gehweg gesperrt war.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit dem E-Scooter. Die Fahrerin und ihre Begleiterin wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Seit einigen Jahren sind E-Scooter sind ein Bestandteil unseres Straßenbildes - sie sind flexibel, umweltfreundlich und praktisch. Doch ihre zunehmende Beliebtheit bringt auch neue Herausforderungen für die Verkehrssicherheit mit sich. E-Scooter-Fahrende gehörende zu den ungeschützten Verkehrsteilnehmern und sind bei Unfällen einem erhöhten Verletzungsrisiko ausgesetzt.

Viele Tipps und die wichtigsten Regeln für E-Scooter-Fahrende finden Sie auf unserer Website, https://paderborn.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-mit-dem-e-scooter

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

  • 10.09.2025 – 14:09

    POL-PB: Unfallflucht nach Fahrradtrick - Zwei Jugendliche leicht verletzt

    Paderborn (ots) - (mh) Nach einem Unfall mit Flucht, bei dem sich auf dem Rotheweg in Paderborn zwei radfahrende Jugendliche am Montagnachmittag, 08. September, leicht verletzt haben, sucht die Polizei Zeugen. Ein 11- und ein 16-jähriger Radfahrer waren gegen 15.05 Uhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Stadtheide unterwegs. Vor ihnen fuhr eine Gruppe weiterer ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:31

    POL-PB: Nach Phishing-Betrug - Polizei warnt vor betrügerischen E-Mails

    Kreis Paderborn (ots) - (mh) Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor dem Betrug durch Phishing-Mails. Eine 56-jährige Frau aus dem Kreis Paderborn erhielt bereits am Dienstag, 02. September, eine Mail, in der sie aufgefordert wurde, auf einen Link zu klicken, um eine Sicherheits-App ihrer Bank zu aktualisieren. In der Mail wurde damit gedroht, dass die App nicht ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:30

    POL-PB: Einbruch in Schulkiosk - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag, 08. September, 22.00 Uhr, auf Dienstag, 09. September, 07.30 Uhr, in den Kiosk einer Schule an der Goerdelerstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter beschädigte eine Fensterscheibe, um in den Kiosk zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet ...

    mehr
