Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall beim Abbiegen - zwei Leichtverletzte

Bad Lippspringe (ots)

(CK) - Am Mittwochmittag (10.09., 13.00 Uhr) war eine 77-jährige Frau aus Bad Lippspringe mit ihrem Opel Astra auf der Bielefelder Straße aus Richtung Detmolder Straße kommend unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in die Straße Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz abbiegen. Auf der Bielefelder Straße kamen ihr auf dem dortigen linken Radweg zwei 17-jährige junge Frauen auf einem E-Scooter entgegen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Bielefelder Straße befindet sich eine Baustelle, wodurch der dortige Rad- und Gehweg gesperrt war.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit dem E-Scooter. Die Fahrerin und ihre Begleiterin wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Seit einigen Jahren sind E-Scooter sind ein Bestandteil unseres Straßenbildes - sie sind flexibel, umweltfreundlich und praktisch. Doch ihre zunehmende Beliebtheit bringt auch neue Herausforderungen für die Verkehrssicherheit mit sich. E-Scooter-Fahrende gehörende zu den ungeschützten Verkehrsteilnehmern und sind bei Unfällen einem erhöhten Verletzungsrisiko ausgesetzt.

Viele Tipps und die wichtigsten Regeln für E-Scooter-Fahrende finden Sie auf unserer Website, https://paderborn.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-mit-dem-e-scooter

