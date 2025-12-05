PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, tödlicher Verkehrsunfall, medizinischer Notfall

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (05.12.) ist es auf der Permer Straße gegen 3.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Ein 56-jähriger Mann aus Ibbenbüren fuhr mit einem KIA auf der Freiherr-vom-Stein-Straße. In Höhe der Haunummer 4 touchierte der Mann zunächst einen parkenden Pkw, setzte seine Fahrt in Richtung Permer Straße jedoch fort. Kurz darauf kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Hecke und kollidierte anschließend mit einer Hauswand.

Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 10:31

    POL-ST: Rheine, Schulwegunfall, 15-Jähriger leicht verletzt

    Rheine (ots) - Im Einmündungsbereich Neuenkirchener Straße / Heinrichstraße ist es am Donnerstag (04.12.) gegen 07.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer gekommen. Eine 40-jährige Frau aus Rheine fuhr mit einem VW Touran auf der Heinrichstraße in Richtung Neuenkirchener Straße. Im Einmündungsbereich wollte sie nach rechts auf die Neuenkirchener Straße abbiegen. Dabei kam es ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:28

    POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus

    Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter sind an der Straße Korrenkamp in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Am Mittwoch (03.12.) schlugen sie in der Zeit zwischen 18.20 Uhr und 22.20 Uhr die Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Im ähnlichen Zeitraum brachen unbekannte Täter, wie bereits berichtet ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:27

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Wohnhaus, Täter entwenden Handtasche und Schmuck

    Rheine (ots) - In Hauenhorst sind unbekannte Täter am Donnerstag (04.12.) in ein Wohnhaus an der Straße An den Kleingärten, in Höhe des Hessenwegs, eingestiegen. Die Täter verschafften sich nach ersten Ermittlungen gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Haus, das sie komplett durchsuchten. Dabei entwendeten sie unter anderem Schmuck und eine Handtasche. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren