POL-ST: Ibbenbüren, tödlicher Verkehrsunfall, medizinischer Notfall

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (05.12.) ist es auf der Permer Straße gegen 3.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Ein 56-jähriger Mann aus Ibbenbüren fuhr mit einem KIA auf der Freiherr-vom-Stein-Straße. In Höhe der Haunummer 4 touchierte der Mann zunächst einen parkenden Pkw, setzte seine Fahrt in Richtung Permer Straße jedoch fort. Kurz darauf kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Hecke und kollidierte anschließend mit einer Hauswand.

Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

