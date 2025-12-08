Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Mülltonnenbrände, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Wochenende sind Polizei und Feuerwehr an der Straße Am Brink zweimal zu Mülltonnenbränden gerufen worden.

In der Nacht von Freitag (05.12.) auf Samstag (06.12.) meldete sich ein Zeuge gegen Mitternacht, weil er einen brennenden Papiermüllcontainer auf dem dortigen Supermarktparkplatz entdeckt hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Container wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Am Montagmorgen (08.12.) meldete sich gegen 03.25 Uhr ein Zeuge, weil er den Brand von Müllcontainern hinter einem Wohnhaus an der Straße Am Brink bemerkt hatte. Insgesamt standen vier Müllcontainer in Flammen, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Durch das Feuer wurde auch das Wohnhaus beschädigt.

Zur genauen Schadenshöhen können noch keine Angaben gemacht werden.

Wie die beiden Brände entstanden sind und ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Emsdetten zu melden, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell