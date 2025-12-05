Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht, 79-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Ochtrup (ots)

Auf der Bentheimer Straße hat sich am Montag (01.12.) gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 79-jähriger Mann aus Ochtrup leicht verletzt wurde. Ein unbekannter Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der 79-Jährige fuhr den Angaben zufolge mit einem Pedelec auf der Bentheimer Straße und fuhr dann in den Kreisverkehr mit der Gronauer Straße. Er wurde dort von hinten von einem anderen Radfahrer touchiert. Der 79-Jährige stürzte und verletzte sich. Das Fahrrad wurde beschädigt. Angaben zum Sachschaden liegen nicht vor.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen beziehungsweise den flüchtigen Radfahrer. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup: Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell