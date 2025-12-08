Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Wohnhaus, Bargeld entwendet

Greven (ots)

Am Samstag (06.12.) sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 22.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Wentruper Weg, Höhe Am Wall eingestiegen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus. Sie durchsuchten diverse Zimmer. Dabei öffneten und durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Greven zu melden, Telefon 02571/928-4455.

