Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Tecklenburg (ots)

Am Montag (08.12.) zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr haben Unbekannte das rückwärtige Fenster eines Einfamilienhauses an der Elbinger Straße aufgehebelt.

Im Haus durchsuchten sie diverse Räume und Möbel nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu diesem Einbruch. Hinweise nimmt die Polizei Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

