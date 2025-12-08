Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Parkscheinautomat gesprengt, Zeugen gesucht

Tecklenburg (ots)

Mitarbeiter der Stadt Tecklenburg informierten die Polizei am Sonntag (07.12.) über einen gesprengten Parkscheinautomaten.

Der Automat steht an der Straße Meesenhof. Die Täter haben diesen in der Zeit zwischen Samstag (06.12.), 07.00 Uhr und Sonntag (07.12.), 09.20 Uhr gesprengt. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell