Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw überschlägt sich - Eine Person im Krankenhaus

Fretterode (ots)

Am Dienstag kam es auf der Landstraße 1002 bei Fretterode zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrzeugführerin fuhr von Fretterode aus in Richtung Wahlhausen. Im Bereich einer Linkskurve verlor die Fahrerin, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam von der Straße ab, überschlug sich und kam im Graben schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Verkehrsteilnehmerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

