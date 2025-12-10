PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw überschlägt sich - Eine Person im Krankenhaus

Fretterode (ots)

Am Dienstag kam es auf der Landstraße 1002 bei Fretterode zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrzeugführerin fuhr von Fretterode aus in Richtung Wahlhausen. Im Bereich einer Linkskurve verlor die Fahrerin, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam von der Straße ab, überschlug sich und kam im Graben schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Verkehrsteilnehmerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

    LPI-NDH: Motorroller in Flammen

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstag ist ein Motorroller gegen 17.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Hollenbacher Landstraße vollständig abgebrannt. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz. Der Fahrer des Rollers, welcher glücklicherweise unverletzt blieb, gab an, dass sich das Fahrzeug während der Fahrt plötzlich im Heckbereich entzündet hat. Der Motorroller musste abgeschleppt werden. Hinweise auf eine strafrechtliche Relevanz lagen nicht vor. Rückfragen bitte an: ...

    LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

    Nordhausen (ots) - Nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend gegen 21.35 Uhr auf dem Nordhäuser Markt ereignete, ermittelt die Polizei gegen einen 35 Jahre alten Mann. Dieser steht im Verdacht, eine Frau beleidigt und diese in weiterer Folge zu Boden geschubst zu haben. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt. Als der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf die Tat aufmerksam wurde und einschritt, wurde dieser von ...

    LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

    Mackenrode (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 23.20 Uhr, wurde eine Tankstelle in Mackenrode in der Straße Auf der Waardt von Einbrechern heimgesucht. Die Täter gelangten mit einem Pkw aus das Tankstellengelände. In weiterer Folge verschafften sich die Unbekannten über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in den Innenraum der Tankstelle. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die Täter bei ihrer Tatausführung ...

