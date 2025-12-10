Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auffahrunfall im Berufsverkehr
Ammern (ots)
Wie am Dienstag, gegen 14.45 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Mühlhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeugführer befuhren die benannte Straße hintereinander, als bei stockendem Verkehr der vorausfahrende Autofahrer abbremsen musste. Ein nachfolgender Transporterfahrer bemerkte das Abbremsen vermutlich zu spät und fuhr auf. Der Fahrer des vorausfahrenden Autos erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.
