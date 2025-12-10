PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall im Berufsverkehr

Ammern (ots)

Wie am Dienstag, gegen 14.45 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Mühlhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeugführer befuhren die benannte Straße hintereinander, als bei stockendem Verkehr der vorausfahrende Autofahrer abbremsen musste. Ein nachfolgender Transporterfahrer bemerkte das Abbremsen vermutlich zu spät und fuhr auf. Der Fahrer des vorausfahrenden Autos erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

