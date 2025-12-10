Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 9.45 Uhr, zerstachen bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines abgestellten Pkw. Der Ford war zur Tatzeit in der Dr.-Silberborth-Straße geparkt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer für die Tat verantwortlich ist, soll nun im Strafverfahren geklärt werden.

Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0320694

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell