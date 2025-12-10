Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Personen nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Ferna (ots)

Wie am Mittwoch, gegen 7.35 Uhr, bekannt wurde, kam es auf der Bundesstraße 247 zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr aus Richtung Teistungen in Richtung Ferna und beabsichtigte nach links abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell