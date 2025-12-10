PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Personen nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Ferna (ots)

Wie am Mittwoch, gegen 7.35 Uhr, bekannt wurde, kam es auf der Bundesstraße 247 zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr aus Richtung Teistungen in Richtung Ferna und beabsichtigte nach links abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 14:50

    LPI-NDH: Garage in Brand

    Mühlhausen (ots) - Am Mittwoch kam es kurz vor 12.30 Uhr zu einem Brand in einer Anbaugarage in der Straße Johannistal. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz und löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar. Beamte der Nordhäuser Kriminalpolizei ermitteln gegenwärtig vor Ort zur Klärung der Brandursache. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 14:50

    LPI-NDH: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

    Nordhausen (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 9.45 Uhr, zerstachen bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines abgestellten Pkw. Der Ford war zur Tatzeit in der Dr.-Silberborth-Straße geparkt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer für die Tat verantwortlich ist, soll nun im Strafverfahren geklärt werden. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 14:49

    LPI-NDH: Wurstautomat im Visier von Dieben

    Ilfeld (ots) - Am Dienstag, kurz nach 0 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Wurst- und Fleischautomaten, der sich an der Außenwand einer Fleischerei in der Ilgerstraße befindet. Der oder die Täter erbeuteten die Geldbestände und verursachten außerdem einen hohen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren