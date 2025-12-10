Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht

Leinefelde (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es, zwischen 21.15 Uhr und 7.45 Uhr, zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant am Conrad-Hentrich-Platz. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass mehrere bislang unbekannte Täter sich widerrechtlich Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafften und dort Bargeld und mehrere Gegenstände an sich nahmen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute, im Wert von mehreren hundert Euro, vom Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0320511

