Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gelände-Sportwagen steht zweimal in Brand

Arenshausen/Gernrode (ots)

Auf der Autobahn A38 kam es am Mittwochnachmittag zu dem Brand eines Gelände-Sportwagens zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Heilbad Heiligenstadt im Eichsfeld. Aufgrund der Löscharbeiten an dem hybrid-motorisierten Porsche kam der Verkehr über mehrere Stunden zum Erliegen. Nachdem das Fahrzeug gelöscht und abtransportiert wurde, begann der Verkehr in Fahrtrichtung Leipzig wieder zu rollen. Zeitgleich kam es in Gernrode erneut wegen dem Porsche zur einem Feuerwehreinsatz, da dieser in der Verwahrstelle erneut brannte. Die Kameraden der Feuerwehr kamen erneut zum Einsatz und löschten das Fahrzeug ab.

Zu dem Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro an dem Fahrzeug kamen glücklicherweise in dem Abschleppunternehmen keine weiteren hinzu.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

