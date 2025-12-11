PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeieinsatz durch Lieferservice

Nordhausen (ots)

Aufmerksame Nachbarn bemerkten am Mittwoch um kurz nach 20 Uhr, wie eine Person in der Justus-Jonas-Straße immer wieder um ein Haus schlich. Deine Anwohnerin kam das merkwürdig vor, weshalb sie die Polizei verständigte. Als Erkennungsmerkmal gab die Frau an, dass die Person Pizzakartons bei sich führte. Bei der Klärung vor Ort wurde festgestellt, dass das Gebäude seit längeren nicht bewohnt ist und die Person nicht mehr vor Ort war. Beschädigungen, die auf einen Einbruch hindeuten, gab es nicht. Vermutlich hatte sich der Pizzabote lediglich in der Adresse geirrt und keinen hungrigen Besteller feststellen können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

